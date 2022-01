Bereits über 5.800 Festnahmen nach Unruhen in Kasachstan

In Kasachstan sind bei den tagelangen Unruhen rund 5.800 Menschen festgenommen worden. Darunter sei eine erhebliche Zahl ausländischer Staatsbürger, teilte die Regierung am Sonntag mit. Details nannte sie nicht. Inzwischen habe sich die Lage in allen Regionen des Landes stabilisiert. Die Justizbehörden nahmen Ermittlungen gegen die Festgenommenen wegen diverser Vergehen auf.

Kasachstan, das an Russland und China grenzt, erlebt seit Tagen die schwersten Ausschreitungen seit Jahren. Unmut über gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen schlug in vielerorts friedliche, aber teils auch gewaltsame Proteste gegen die autoritäre Staatsführung um. Tokajew verhängte den Ausnahmezustand und bat das OVKS um Hilfe. Die OVKS-Mitglieder wollen am Montag über das weitere Vorgehen in einer Video-Konferenz beraten, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag in Moskau der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.