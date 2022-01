Verleihung der Golden Globes in Los Angeles

Kein Roter Teppich, keine TV-Kameras, keine Stars: Die Bekanntgabe der Golden-Globe-Gewinner in der Nacht zum Montag in Beverly Hills wird nicht die übliche Galaparty. Als Favoriten gehen das Drama „Belfast“ und der Western „The Power of the Dog“ ins Rennen. Beide Filme wurden von der Hollywood Foreign Press Association (HFPA) für jeweils sieben Auszeichnungen nominiert. Doch auch wegen der Coronapandemie habe man umdenken müssen, erzählte Helen Hoehne, neue HFPA-Vorsitzende.