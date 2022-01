Leiche eines Kleinkindes auf Naxos an Land gespült

Fast zwei Wochen nach dem Untergang von Flüchtlingsbooten haben die Behörden in Griechenland mehrere Leichen in der Ägäis entdeckt. Laut griechischer Küstenwache wurde am Samstag auch die Leiche eines etwa drei Jahre alten Kindes an einem Strand der Insel Naxos entdeckt. In den vergangenen drei Tagen waren zudem vier weitere Leichen gefunden worden. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um Migranten handelt, die seit dem Kentern ihrer Boote Ende Dezember vermisst werden.