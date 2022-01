Brand in New Yorker Wohnhaus: Mindestens 19 Tote

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in dem New Yorker Stadtviertel Bronx sind nach Angaben von Bürgermeister Eric Adams 19 Menschen getötet worden. Mindestens 63 weitere Bewohner seien verletzt worden, davon mindestens 32 schwer, sagte Adams am Sonntag dem Sender CNN. Unter den Todesopfern sind demnach auch Kinder. Das Feuer war am Sonntagvormittag (Ortszeit) ausgebrochen. 200 Feuerwehrleute seien gegen das Feuer in dem 19-stöckigen Wohnhaus angerückt, teilte die Feuerwehr mit.