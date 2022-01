Andrew Garfield gewann Golden Globe als Komödien-Darsteller

Andrew Garfield hat den Golden Globe als Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical gewonnen. Er überzeugte in dem Musicalfilm „Tick, Tick...Boom!“ von Regisseur Lin-Manuel Miranda. Es ist der erster Globe-Gewinn in seiner Karriere. Garfield setzte sich bei der 79. Globe-Verleihung unter anderem gegen Leonardo DiCaprio („Don“t Look Up“) und Peter Dinklage („Cyrano“) durch.