Noch Impflücken bei Jüngeren und in vielen Gemeinden

Für die geplante Impfpflicht endet heute, Montag, die Begutachtung. Seit die Regierung die Maßnahme mit SPÖ und NEOS angekündigt hat, haben sich fast 396.000 Menschen erstmals gegen das Coronavirus impfen lassen, davon ein Drittel Kinder unter 15, wie von der APA ausgewertete Daten des Gesundheitsministeriums zeigen. Damit sind fast drei Viertel der Bevölkerung zumindest einmal geimpft. Impflücken gibt es aber noch bei der jüngeren Bevölkerung sowie in vielen Gemeinden.

Tritt die Impfpflicht wie geplant im Februar in Kraft, dann haben vor allem die jüngeren Altersgruppen noch Aufholbedarf: während bei den über 55-Jährigen zwischen 87 und 97 Prozent zumindest einmal geimpft sind, wird die Impflücke bei den Jüngeren merklich größer. Zwischen 35 und 54 sind nur noch rund 80 Prozent geimpft, zwischen 15 und 34 sind es 77 Prozent und bei den 12- bis 14-Jährigen nur 55 Prozent.

Besonders hoch ist die Impfskepsis nach wie vor in Oberösterreich mit nur 70 Prozent geimpfter Bevölkerung sowie in Kärnten, Salzburg und Vorarlberg mit rund 71. Am anderen Ende liegt das Burgenland, wo sich beinahe 80 Prozent der Bevölkerung zumindest die erste Dosis geholt haben, vor Niederösterreich (76), der Steiermark und Wien (knapp 74) sowie Tirol mit 73 Prozent.