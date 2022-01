Außenminister Schallenberg besucht Krisenstaat Libanon

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist am Montag in den krisengeplagten Libanon. Dort wird er am Nachmittag dem Kontingent der österreichischen Blauhelm-Soldaten im Camp Naqoura im Süden des Libanon einen Besuch abstatten. Die politischen Gespräche finden am Mittwoch statt, wenn Schallenberg von Präsident Michel Aoun, Regierungschef Najib Mikati und Außenminister Abdallah Bou Habib in Beirut empfangen wird.