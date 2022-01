23-Jähriger stach im Burgenland auf Stiefvater ein

Ein 23-Jähriger soll am vergangenen Samstag in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) mehrmals auf seinen Stiefvater eingestochen und diesen schwer verletzt haben. Zuvor dürfte es zu einem Streit zwischen dem jungen Burgenländer und seiner Mutter gekommen sein. Als der Stiefvater eingreifen wollte, stach der 23-Jährige dreimal mit einem Messer auf ihn ein und verletzte ihn am Rücken, berichtete die Polizei am Montag. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen versuchten Mordes.