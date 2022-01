18-Jähriger soll in Bayern ein Ehepaar getötet haben

Ein 18-Jähriger soll am Sonntag im oberfränkischen Mistelbach in Bayern ein Ehrpaar in deren Haus getötet haben. Nach der Bluttat stellte er sich selbst der Polizei und wurde festgenommen. In welchem Verhältnis der Verdächtige zu der 47-Jährigen und dem 51-Jährigen stand, ist noch unklar. Er gehörte laut Polizei nicht zur Familie. Die vier minderjährigen Kinder des Paares waren während der Tat im Haus. Das Tatmotiv ist noch unklar.