Rodionov und Grabher in Melbourne-Quali weiter

Mit Jurij Rodionov und Julia Grabher sind zwei Österreicher am Montag in die zweite Runde der Qualifikation für die Australian Open eingezogen. Rodionov setzte sich in Melbourne gegen den Franzosen Maxime Janvier mit 7:6(3),6:4 durch und trifft nun auf den Slowaken Filip Horansky. Bei den Frauen setzte sich Julia Grabher gegen die Deutsche Katharina Hobgarski durch, ihre Gegnerin musste allerdings beim Stand von 6:7(5),6:2,5:2 für Grabher aufgeben.