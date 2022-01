Speranza Scappucci wird erste Opern-Dirigentin an der Scala

Die italienische Dirigentin Speranza Scappucci wird als erste Frau eine Oper an der Mailänder Scala dirigieren. Die 48-jährige Römerin wird am 18. Jänner Vincenzo Bellinis Oper „I Capuleti e i Montecchi“ leiten, teilte die Scala in einer Presseaussendung mit. Scappucci ersetzt den Dirigenten Evelino Pidò, der am Coronavirus erkrankt ist.