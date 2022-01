18-Jähriger soll in Bayern ein Ehepaar getötet haben

Ein 18-Jähriger soll am Sonntag im oberfränkischen Mistelbach in Bayern ein Ehepaar in deren Haus getötet haben. Nach der Bluttat stellte er sich selbst der Polizei und wurde festgenommen. Der 18-Jährige war laut Polizei der Freund der ältesten Tochter des Paares. Warum er die 47-jährige Mutter und den 51-jährigen Vater des Mädchens tötete, ist noch unklar. Die vier minderjährigen Kinder des Paares waren während der Tat im Haus.