Razzia bei Tagebau nach Flutkatastrophe in Deutschland

Wegen des schweren Erdrutschs in Erftstadt während der Flutkatastrophe in Deutschland im Sommer hat die Staatsanwaltschaft Köln umfangreiche Durchsuchungen veranlasst. Mehr als 140 Ermittler würden mehr als 20 Büro- und Wohnanschriften durchsuchen, teilte die Behörde am Dienstag mit. Das Verfahren richte sich gegen den Eigentümer und Verpächter des Tagebaus in Erftstadt, fünf Beschuldigte der Betreibergesellschaft sowie vier Beschuldigte der Bezirksregierung Arnsberg.