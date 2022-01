Mehr als 1,4 Millionen neue Corona-Fälle in den USA

Die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Neuinfektionen in den USA hat nach Angaben der Universität Johns Hopkins (JHU) einen neuen Höchststand erreicht. Mit 1,484 Millionen neuen Fällen am Montag meldeten die Behörden demnach rund 313.000 mehr als beim bisherigen Rekordwert vor genau einer Woche. Dies geht aus Daten der Universität in Baltimore von Dienstag früh (MEZ) hervor. Die Zahl der Toten mit einer Corona-Infektion blieb mit 1.906 am Montag vergleichsweise stabil.