Innerhofer im Wengen-Training voran - Warten auf Kriechmayr

Der Südtiroler Christof Innerhofer ist im ersten Training für die Weltcup-Abfahrten in Wengen knappe Bestzeit gefahren. Matthias Mayer (+0,74 Sek.) war am Dienstag beim ersten Abtasten auf der Lauberhorn-Strecke hinter den Schweizern Stefan Rogentin (+0,07) und Beat Feuz (+0,14) Vierter, Max Franz (+1,04) Siebenter. Vincent Kriechmayr reiste nach einem positiven Corona-Befund vorerst nicht an, der Weltmeister hofft aber noch auf einen rechtzeitig abgewickelten negativen Test.