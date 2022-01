Ungarn wählt am 3. April ein neues Parlament

Die ungarischen Parlamentswahlen finden am 3. April statt. Staatspräsident János Àder hat den Termin am heutigen Dienstag festgesetzt, meldet die staatliche Nachrichtenagentur MTI. Bei den Wahlen wollen die Oppositionsparteien mit vereinten Kräften eine weitere Amtszeit des umstrittenen rechtsnationalen Premiers Viktor Orban verhindern. Orban regiert seit 2010 und ist damit der längst dienende Regierungschef der EU.

Die bis zu den Parlamentswahlen verbleibenden Monate sehe sich Márki-Zay mit schwerwiegenden Fragen konfrontiert, analysierte das Onlineportal „telex.hu“ . Was fängt er als „Oppositionsstar“ mit dem riesigen Wählerauftrag an? Wie verhält er sich als Herausforderer von Orban und der „Dampfwalze von Fidesz“, hinterfragte das Portal. Auch das Wort Wahlbetrug wird immer häufiger zitiert, auch im Zusammenhang mit der Legalisierung fiktiver Wohnadressen seitens der Regierung. Die Opposition befürchtet, dass Menschen vor den Wahlen in Wahlkreise „umgesiedelt“ werden, in denen Fidesz mit einem knappen Wahlausgang rechnet.