Leiche an Tiroler Innufer: Mordprozess gegen 30-Jährigen

Ein 30-jähriger Mann aus Kufstein muss sich am Mittwoch vor dem Innsbrucker Landesgericht wegen Mordes verantworten. Er soll im Juni 2021 einen 70-Jährigen am Innufer in Kufstein mit mehreren Messerstichen getötet haben. Der mutmaßliche Täter gestand die Tötung noch am selben Tag und gab an, sein Opfer zufällig ausgewählt zu haben um ins Gefängnis zu kommen. Später sagte er aber, dass der 70-Jährige ihn als Kind sexuell missbraucht haben soll.