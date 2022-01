Kirchenaustritte stiegen nach Corona-Pause wieder an

Die Katholikenzahl in Österreich ist im letzten Jahr erneut leicht zurückgegangen. Das ergeben die am Mittwoch von den Diözesen veröffentlichten Statistiken. Demnach gab es mit Beginn 2022 in Österreich 4,83 Mio. Katholiken, 2020 waren es laut der Statistik der Österreichischen Bischofskonferenz noch 4,91 Mio., was einem Rückgang von 1,6 Prozent entspricht. Die Kirchenaustritte sind nach einer kurzen Beruhigung während der ersten Corona-Lockdowns um 22,7 Prozent gestiegen.