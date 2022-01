Bisher 2.300 positive Antigen-Tests an Schulen

Bei den an den Schulen durchgeführten Antigen-Tests sind an den ersten beiden Tagen nach den Weihnachtsferien rund 2.300 Infektionen festgestellt worden. Derzeit sind 30 Klassen im Distance Learning, so Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Mittwoch nach dem Ministerrat. Gesammelte Zahlen zu den aussagekräftigeren PCR-Tests liegen derzeit noch nicht vor.