Strengere Maskenpflicht in Ischgl

Das Land Tirol bzw. die Bezirkshauptmannschaft Landeck hat die Ausweitung der FFP2-Maskenpflicht im Freien an stark frequentierten Plätzen und Straßen in Ischgl und St. Anton am Arlberg angeordnet - zusätzlich zur bestehenden bundesweiten Regelung. Die Verordnung gilt ab Donnerstag 0.00 Uhr und tritt mit Ablauf des 20. Jänner wieder außer Kraft.

In Ischgl, das in der ersten Phase der Pandemie in die internationalen Schlagzeilen geraten war, gilt die Verordnung in der Dorfstraße, am Silvrettaplatz und auf dem Fimbabahnweg. In der Gemeinde St. Anton am Arlberg sind wesentlich mehr Straßen und Plätze „betroffen“.