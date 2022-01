Steuerreform fast am Ziel

Der „öko-sozialen“ Steuerreform steht fast nichts mehr im Weg. Der Finanzausschuss hat ihr am Mittwoch seinen Segen erteilt, berichtet die Parlamentskorrespondenz. Damit kann sie kommende Woche vom Nationalrat beschlossen werden. In der Reform enthalten ist der Einstieg in die CO2-Bepreisung, die durch einen Klimabonus abgefedert wird. Weiters werden Lohn- und Körperschaftssteuer gesenkt.