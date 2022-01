Kapitol-Erstürmungs-Ausschuss will Top-Republikaner befragen

Der Minderheitsführer der Republikaner im US-Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, will sich nicht vom Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des Kapitols befragen lassen. Der Ausschuss führe keine legitime Untersuchung, schrieb McCarthy am Mittwochabend. Nancy Pelosi als Vorsitzende des Repräsentantenhauses habe die von ihm benannten republikanischen Mitglieder für das Gremium in beispielloser Art abgelehnt, so McCarthy. Das Ziel sei es, seinen politischen Gegnern zu schaden.