Zweites Todesopfer nach Unwettern in Griechenland gefunden

Eine 24-jährige Frau, die seit Mittwoch nach schweren Unwettern in Nordgriechenland vermisst wurde, ist am Donnerstagmittag tot geborgen worden. Das berichtete der griechische Staatssender ERT. Die Frau und ihr 37 Jahre alter Mann wollten demnach einen reißenden Fluss überqueren und wurden mitgerissen. Der Mann war bereits kurz nach dem Unglück tot aufgefunden worden. Damit ist die Zahl der Todesfälle durch Sturmtief „Diomidis“ auf zwei gestiegen.

In einigen Teilen des Landes sorgte „Diomidis“ am Donnerstag weiterhin für Schwierigkeiten. Im Hafen von Piräus blieben die Schiffe wegen starker Sturmböen vertäut. Manche Inseln sind dadurch seit Tagen von der Außenwelt abgeschnitten, in Supermärkten gehen Nahrungsmittel wie Milch, Obst und Gemüse zur Neige.