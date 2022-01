Erneut Proteste im Sudan - Polizist stirbt bei Einsatz

Wenige Tage nach dem Beginn einer UNO-Vermittlungsmission im Sudan haben erneut Tausende Menschen gegen die Militärführung des Landes protestiert. Die Sicherheitskräfte gingen am Donnerstag nach Angaben von Augenzeugen in der Hauptstadt Khartum mit Tränengas gegen die Demonstranten vor, die zum Präsidentenpalast ziehen wollten. Die Sicherheitskräfte meldeten einen getöteten Polizeibeamten. Es war das erste Todesopfer unter den Sicherheitskräften seit Beginn der Proteste.

Der Beamte sei „gefallen, als er seine Pflichten erfüllte und die Proteste in der Hauptstadt Khartum sicherte“, hieß es in einer Erklärung der Polizei auf Facebook. Nähere Details nannten die Behörden nicht. Aufseiten der Demonstranten wurden seit Beginn der Unruhen vor mehr als zwei Monaten mittlerweile 63 Menschen getötet. Zudem gab es laut Angaben von Ärzten Hunderte Verletzte.

Die Kundgebungen am Donnerstag fanden in verschiedenen Teilen Khartums statt. Auch in der Nachbarstadt Omdurman sowie in Port Sudan im Osten des Landes gingen Demonstranten auf die Straße.