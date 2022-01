Nordkorea unternimmt neuen Raketentest

Nach neuen Sanktionen der USA in Verbindung mit seinem Raketenprogramm hat Nordkorea erneut einen Waffentest unternommen. Nordkorea habe am Freitag mindestens ein zunächst nicht identifiziertes Geschoß abgefeuert, teilte Südkoreas Generalstab mit. Das Geschoß sei in Richtung Osten geflogen. Wie weit es flog und wo es landete, ist unklar. UN-Resolutionen untersagen Nordkorea die Erprobung solcher Raketen, die einen Atomsprengkopf tragen können.