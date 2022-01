Hunderte Ärzte in offenem Brief gegen Impfpflicht

Ärzte haben sich am Freitag in einem offenen Brief an die Nationalratsabgeordneten gegen die Impfpflicht ausgesprochen. „Gesundheit für Österreich“ nennt sich die Initiative - laut Aussendung ein „Netzwerk aus rund 600 österreichischen Ärztinnen und Ärzten“ -, die ein drohendes Auseinanderbrechen der Gesellschaft durch die Impfpflicht konstatiert. Die Ärztekammer will den Brief „prüfen“ und die Statements mit einem Faktencheck richtigstellen.