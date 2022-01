Osterfestival Psalm widmet sich nachhaltiger Entwicklung

„Zu Ostern geht es um das Sterben und um den Neuanfang, und auch die aktuelle Situation der Welt steht auf einem Kipppunkt. Die Menschen haben es in der Hand, eine Transformation zum Besseren zu gestalten oder munter auf die Apokalypse zuzusteuern“, erklärte Katharina Schellnegger, Nachhaltigkeitsbeauftragte und Veranstaltungsdramaturgin der Styriarte, bei einer Pressekonferenz am Freitag. Sieben der 17 Ziele der SDG werden „auf den Tisch gelegt“ und musikalisch beleuchtet.

Auch der Veranstaltungsort, die Helmut-List-Halle, ist in dieses Gesamtkonzept eingebunden. „Wir haben 2003 alles gemacht, was damals möglich war“, meinte Kathryn List, Gründerin und CEO der AVL Cultural Foundation, zur Nachhaltigkeit des 19 Jahre alten Gebäudes, an der ständig weitergearbeitet wird. Die Nachhaltigkeit wird seitens der Styriarte auch durch kleine Schritte wie eine Fahrradgarderobe, fleischlose und regionale Verköstigung oder Diversität im Team gefördert. „Wir sind auf dem Weg zum Green Event“, ist Styriarte-Intendant Mathis Huber überzeugt.