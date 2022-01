EU und USA auf Eskalation im Ukraine-Konflikt eingestellt

Darauf baut unter anderem Berlin: Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) betonte am Freitag in Brest, sie wolle den Gesprächsfaden mit Moskau nicht abreißen lassen. Sie setze bei ihrem Antrittsbesuch in Moskau am Dienstag darauf, „Gesprächskanäle auf allen unterschiedlichen Ebenen zu nutzen“. Dafür brauche es viel Ausdauer, viel Geduld und „starke Nerven“. Baerbock wird zuvor am Montag in Kiew sein, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin.