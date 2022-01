Französischer Regisseur Beineix gestorben

Der bekannte französische Filmregisseur Jean-Jacques Beineix ist tot. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den Bruder des Regisseurs am Freitag berichtete, starb Beineix am Donnerstag im Alter von 75 Jahren. Beineix zählt zu den Wegbereitern des französischen Kinos der 80er und 90er-Jahre. Seine Werke „Diva“ und „Betty Blue - 37,2 Grad am Morgen“ gelten als Kultfilme.