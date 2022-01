Kunst der Schleife: „Liebeslieder“ am Wiener Staatsballett

Die Premiere des jüngsten Ballett-Dreiteilers am Freitagabend spannt einen Bogen über die nur scheinbare Ungleichzeitigkeit der jüngeren Tanzgeschichte: Jerome Robbins, Lucinda Childs, George Balanchine, vielfach vernetzte Zeitgenossen in der fragmentierten Revolution des tanzenden Körpers. Von der schlichten Anmut, die Robbins in seinen „Other Dances“ am einzelnen Tänzer, an der einzelnen Mazurka (Igor Zapravdin spielte Chopin) zu deklinieren wusste, über die konsequente rhythmische Zerlegung, die Childs nahezu rauschhaft ins Körperliche und Räumliche übersetzt, bis zur verträumten, manierierten Walzerseligkeit in Balanchines „Liebesliedern“.