Geiselnehmer in US-Synagoge will Freilassung von Terroristin

Eine Geiselnahme in einer Synagoge im US-Bundesstaat Texas hat am Samstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Medienberichten zufolge nahm ein bewaffneter Mann während eines Gottesdienstes in Colleyville, einem Vorort von Dallas-Fort Worth, mehrere Geiseln. Ein Behördenvertreter sagte dem Sender ABC, der Geiselnehmer verlange die Freilassung einer Pakistanerin, die wegen eines Angriffs auf US-Soldaten eine Gefängnisstrafe verbüßt.