Fünf Kinder in Kärntner Kart-Halle kollabiert

Sechs Personen, unter ihnen fünf Kinder, sind am Samstagabend in einer Kart-Halle in Wolfsberg kollabiert. Wie die Polizei mitteilte, war es gegen 20.00 Uhr zu einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration gekommen. Zu diesem Zeitpunkt waren etwa 20 Personen in der Anlage. Die kollabierten Personen wurden rasch ins Freie gebracht, Rettung und Feuerwehren rückten an. Die Feuerwehr stellte mit einem CO-Messgerät einen „wesentlich erhöhten Wert“ fest.