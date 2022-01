Polizisten stoppen in Salzburg Mann mit Messer mit Schüssen

In der Stadt Salzburg ist am Montag gegen 4.15 Uhr ein 25-jähriger Somalier nach einer Messerattacke durch Schüsse der Polizei gestoppt worden. Der Mann wurde im Bereich des Oberschenkels getroffen und in das Uniklinikum gebracht. Er musste operiert werden, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Unmittelbar vor dem Vorfall war in der Wohnung des Verdächtigen in einem Mehrparteienhaus ein Brand ausgebrochen, das Gebäude musste von der Feuerwehr evakuiert werden.