Verschwundener Vierjähriger tot in den Niederlanden gefunden

Die Leiche eines mutmaßlich aus Belgien entführten Vierjährigen ist in den Niederlanden entdeckt worden. Die niederländische Polizei erklärte am Montagabend, dass die Leiche des kleinen Buben in der Provinz Zeeland im Süden des Landes gefunden worden sei. Demnach wurde das Kind auf Neeltje Jans, einer künstlichen Insel am Oosterschelde-Sturmflutwehr, einem beliebten Reiseziel für niederländische Touristen, ausfindig gemacht.

Der kleine Bursche war vor fünf Tagen in Belgien verschwunden, wonach die Polizei in beiden Ländern eine große Suchaktion startete. Zuvor hatte die Polizei am Montag einen 34-jährigen Belgier in der Stadt Meerkerk, etwa 120 Kilometer nordöstlich des Fundorts der Leiche, festgenommen. Anschließend gaben die Ermittler einen Entführungsalarm heraus und veröffentlichten ein Suchfoto des Kindes. Bis zum Abend hatten die Ermittler einen „möglichen Tatort“ identifiziert.