Impfpflicht und Steuerreform im Parlament

Gleich zwei bedeutende Beschlüsse hat am Donnerstag der Nationalrat zu fällen. Einerseits wird mit einer ökosozialen Steuerreform der Einstieg in die CO2-Bepreisung vollzogen, andererseits die nicht unumstrittene Corona-Impfpflicht etabliert. Letzterer Punkt könnte noch durch ein Anreiz-Paket aufgefettet werden, mit dem man die Impffreudigkeit erhöhen will.