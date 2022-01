Iran setzt auf russische Unterstützung in Atomstreit

Der Iran baut angesichts der zähen Verhandlungen über sein Atomprogramm auf die Hilfe Russlands. „Wir haben keine Beschränkungen beim Ausbau der bilateralen Beziehungen“, sagte Präsident Ebrahim Raisi am Mittwoch bei einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin in Moskau. „Unsere Zusammenarbeit mit Russland im Kampf gegen den Terrorismus ist eine gute Basis für ähnliche Projekte.“

In Wien versucht die sogenannte 4 plus 1 Gruppe – das sind China, Frankreich, Großbritannien, Russland plus Deutschland -, das Wiener Atomabkommen von 2015 zu retten. Dafür müssten die USA nach ihrem Ausstieg 2018 zum Deal zurückkehren und Sanktionen gegen den Iran aufheben. Im Gegenzug soll Teheran dann wieder Verpflichtungen aus dem Abkommen einhalten. Der Iran zeigte sich zuletzt zuversichtlich, dass eine Einigung zeitnah gefunden werden könne.