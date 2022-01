Auswärtssiege für Manchester United und Tottenham

Manchester United und Tottenham haben am Mittwoch in Nachtragsspielen der englischen Fußball-Premier-League Auswärtssiege gefeiert. Der Rekordmeister setzte sich auswärts gegen Aufsteiger Brentford mit 3:1 durch, Anthony Elanga (55.), Mason Greenwood (62.) und Marcus Rashford (77.) trafen für die Gäste, die weiterhin auf Platz sieben liegen.

Die „Spurs“ schoben sich dank eines Last-Minute-Erfolgs bei Leicester City an die fünfte Stelle. Steven Bergwijn verwandelte mit seinen Toren in der 95. und 97. Minute einen 1:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg.