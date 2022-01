Weiter Druck auf Johnson - Vorwurf der Einschüchterung

Auch Parlamentspräsident Lindsay Hoyle zeigte sich beunruhigt. Wer versuche, Abgeordnete durch Drohungen an der Ausübung ihrer Tätigkeit zu hindern, mache sich der Missachtung des Parlaments schuldig, so Hoyle. Johnson versprach, die Vorwürfe zu prüfen, betonte jedoch, er habe dafür bisher keine Beweise gesehen.

Der ehemalige Labour-Premier Tony Blair stellte dem aktuellen Regierungschef am Donnerstag ein verheerendes Zeugnis aus. Wo neue Ideen sein sollten, gebe es eine „gähnende Leere“ in der Regierungsführung, sagte Blair bei einer Rede in London. Die konservative Regierung Johnsons habe für keines der großen aktuellen Themen einen strategischen Plan. Dazu zählte Blair den EU-Austritt, den technologischen Fortschritt und den Wandel zur Klimaneutralität. „Ohne einen radikalen Wandel in der Politik sehen wir einem stetigen, unaufhaltsamen, sich verschärfenden Niedergang entgegen wie in den 1960er und 1970er-Jahren.“ Großbritannien werde ärmer, weniger erfolgreich und weniger mächtig sein, sagte der 68-Jährige.