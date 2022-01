CDU will Merz zum neuen Vorsitzenden wählen

Vier Monate nach ihrem Desaster bei der Bundestagswahl will die CDU an diesem Samstag (9.30 Uhr) Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz zu ihrem neuen Vorsitzenden wählen. Wegen der Corona-Pandemie wird nur die engste Führungsriege in der Parteizentrale in Berlin anwesend sein. Die 1001 Delegierten stimmen online ab. Die Wahl von Merz gilt als sicher.