ICE-Hockey-League-Leader Salzburg verliert in Innsbruck 1:3

Red Bull Salzburg hat in der 40. Runde der ICE Hockey League eine Niederlage kassiert. Der Tabellenführer zog am Freitag beim Zehnten HC Innsbruck mit 1:3 den Kürzeren und holte zum ersten Mal seit 18 Spielen keinen Punkt. Der HCB Südtirol fiel nach einer 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen die Pustertal Wölfe hinter den KAC auf Rang drei zurück. Die Vienna Capitals kassierten bei Olimpija Ljubljana eine 4:5-Niederlage nach Penaltyschießen und sind nur noch Siebenter.

Die Innsbrucker gingen in der eigenen Halle in der 12. Minute durch den Ex-Salzburger Nico Feldner in Führung und gaben diesen Vorsprung nicht mehr her. Nach dem 2:0 von Ben Betker (35./SH) gelang zwar Peter Schneider (36./PP) die postwendende Antwort, mehr aber war an diesem Abend nicht drinnen. Im Schlussabschnitt machte Daniel Leavens (47.) alles klar.