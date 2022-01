Nehammer rechnet nicht mit baldigem Ende der Pandemie

Anders als sein Vorgänger stellt der neue Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) kein baldiges Ende der Corona-Pandemie in Aussicht, im Gegenteil: „Wir werden nicht so bald den Status erreichen, dass die Pandemie überwunden ist“, sagt er im „profil“-Interview. Mit Omikron finde ein Paradigmenwechsel statt. Bei der neuen Variante gebe es „offenbar kein Limit, wir müssen aus auf neue Dimensionen“ einstellen. Die Dauer der Quarantäne müsse wohl verkürzt werden, Gecko arbeite daran.

Er verweist auf die drohenden großen Ausfälle, die vor allem in der kritischen Infrastruktur, im Gesundheitsbereich und bei der Lebensmittelversorgung gefährlich wären. Nehammer verteidigt die am Donnerstag im Nationalrat beschlossene Impfpflicht - „weil nur Impfen uns die Freiheit erhält“ -, und auch die „Anreize“ durch die angekündigte Impflotterie. Dass mit der Impfpflicht Corona-Tets kostenpflichtig werden, schließt Nehammer aus.

Eine ebenfalls im neuen „profil“ veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique research zeigt, dass die Mehrheit die Corona-Schutzmaßnahmen weiterhin für nötig hält. 50 Prozent gaben an, sich weiterhin strikt an alle Maßnahmen zu halten, weil man sich „absolut nicht mit Omikron anstecken möchte“. 33 Prozent halten sich „im Großen und Ganzen“ an die Vorgaben, nehmen aber in Kauf, sich „früher oder später mit Omikron zu infizieren“. Und nur 13 Prozent haben „genug von den Maßnahmen“, wollen sich nicht einschränken, und eine Ansteckung sei ihnen egal.