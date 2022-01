Auschwitz als Aufreger: Yasmina Rezas Roman „Serge“

Yasmina Reza kennt man seit ihren Stücken „KUNST“ (1994), „Drei Mal Leben“ (2000) oder „Der Gott des Gemetzels“ (2006) als scharfe Beobachterin der Mittelschicht, die ihre Figuren in decouvrierende Auseinandersetzungen treibt: Boulevard mit Tiefgang. In ihrer Prosa ist die Pariserin weniger erfolgreich. Auch ihr neuer Roman „Serge“ lässt den nüchternen Blick in Abgründe vermissen. Obwohl er einen Aufreger eingebaut hat: Ein Familienbesuch in Auschwitz läuft aus dem Ruder.

Vater, Onkel und Tante fahren also mit Joséphine nach Krakau und in die KZ-Gedenkstätten. Der Besuch wird zum Fiasko. Das liegt vor allem an Serge, der in seinem korrekten Anzug zwischen all‘ den (allzu) leicht bekleideten Touristen unter den für April ungewöhnlichen Temperaturen leidet und sich kaum am Museum, der Gaskammer oder der „Judenrampe“ interessiert zeigt - zum Ärger seiner Schwester Nana, mit der er sich gründlich überwirft. Das liegt aber mindestens ebenso an seiner ostentativen Geringschätzung für seinen aus Spanien stammenden Schwager und an der vermeintlichen Undankbarkeit seines als Koch tätigen Neffen, dem er ein Praktikum organisiert hat. Und er wird in Kürze anlässlich eines gesundheitlichen Routine-Checks eine vernichtende Diagnose erhalten.