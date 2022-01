Zweiter Wahlgang bei Präsidentenwahl in Italien

Am Dienstag wird in Rom die Wahl des neuen Präsidenten fortgesetzt. Geplant ist ein zweiter Wahlgang, bei der weiterhin eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich ist. An der geheimen Wahl beteiligten sich 1.009 Wahlleute, Parlamentarier und Vertreter der 20 italienischen Regionen. Beim Auftakt der Präsidentschaftswahl in Italien kam es am Montagabend wie erwartet zu keinem Sieger.