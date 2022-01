EGMR entscheidet über Klage Yücels gegen die Türkei

Knapp vier Jahre nach der Freilassung des Journalisten Deniz Yücel aus türkischer Haft will der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in dem Fall eine Entscheidung fällen. Am Dienstag soll der Richterspruch zu der Beschwerde Yücels gegen die Türkei verkündet werden. Yücel sieht sich durch die Haft in seinen Menschenrechten verletzt. Der Deutsch-Türke war von Februar 2017 bis Februar 2018 ohne Anklageschrift im Hochsicherheitsgefängnis Silivri inhaftiert gewesen.