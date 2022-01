280 Migranten auf Lampedusa angekommen, sieben Tote

Die Leichen von sieben erfrorenen Migranten sind auf einem Boot im Mittelmeer auf dem Weg zur italienischen Insel Lampedusa entdeckt worden. Das Boot mit 280 Menschen an Bord kam in der Nacht auf der Insel an, nachdem es von Patrouillenbooten der italienischen Küstenwache gerettet worden war. Die meisten Migranten stammen aus Bangladesch und Ägypten, berichteten die Behörden auf Lampedusa.