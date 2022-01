1.900 Klassen wegen gehäufter Corona-Fälle geschlossen

Bei den Schul-PCR-Tests, die am Montag in Salzburg und der Steiermark abgenommen wurden, gab es diese Woche deutlich mehr positive Resultate. In Salzburg haben diesmal laut Bildungsministerium 247 Tests angeschlagen (Vorwoche: 122), in der Steiermark waren es 603 (259). Auch der Anteil positiver Resultate ist deutlich gestiegen, wegen der technischen Probleme des Testanbieters in der Vorwoche sind die Werte aber nur eingeschränkt vergleichbar. Derzeit sind 1.900 Klassen zu.