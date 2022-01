Klimts „Kuss“ in NFT-Einzelteilen zu erwerben

Das Belvedere springt auf den NFT-Zug auf und bietet - rechtzeitig zum Valentinstag, wie am Mittwoch via Aussendung betont wurde - digitale Ausschnitte von Gustav Klimts weltbekanntem Werk „Der Kuss“ zum Verkauf an. Dafür wird über eine hochaufgelöste digitale Kopie dieses wertvollen Gemäldes aus der hauseigenen Sammlung ein 100x100-Raster gelegt, wodurch insgesamt 10.000 NFT-Einzelteile entstehen.