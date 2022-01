Rekordchampion Ägypten im Viertelfinale des Afrika Cups

Rekordtitelträger Ägypten ist ins Viertelfinale des Fußball-Afrika-Cups in Kamerun eingezogen. Das Team von Liverpool-Star und Kapitän Mo Salah musste am Mittwoch gegen die Elfenbeinküste aber Zittern, denn erst im Elfmeterschießen setzte sich Ägypten mit 5:4 durch. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung hatte es im Stade de Japoma in Douala 0:0 gestanden.