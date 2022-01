Rekordchampion Ägypten im Viertelfinale des Afrika Cups

Rekordtitelträger Ägypten ist ins Viertelfinale des Fußball-Afrika-Cups in Kamerun eingezogen. Das Team von Liverpool-Star und Kapitän Mo Salah musste am Mittwoch gegen die Elfenbeinküste aber Zittern, denn erst im Elfmeterschießen setzte sich Ägypten mit 5:4 durch. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung hatte es im Stade de Japoma in Douala 0:0 gestanden.

Nachdem der in der 88. Minute für den verletzten Stammkeeper Mohamed El-Shenawy eingewechselte Gabaski einen Elfmeter von Eric Bailly parierte, war es Salah, der den fünften und entscheidenden Elfmeter für seine Team sicher verwandelte. Ägypten trifft nun im Viertelfinale auf Marokko. In den anderen Viertelfinali treffen Kamerun und Gambia sowie Burkina Faso und Tunesien aufeinander.

Unterdessen teilte Afrikas Kontinentalverband CAF mit, dass nach der Massenpanik mit mindestens acht Toten zwei Viertelfinali und ein Halbfinale in ein anderes Stadion verlegt wurden. Ein für Sonntag angesetztes Viertelfinale findet im Stadion Ahmadou Ahidjo statt im Stade d‘Olembé statt. Ein weiteres Viertelfinale am Sonntag und ein Halbfinale am Dienstag werden statt im Japoma-Stadion in Douala nun auch im Ahidjo-Stadion angepfiffen. Das Stadion Ahmadou Ahidjo und das Stade d‘Olembé liegen in der Hauptstadt Jaunde.