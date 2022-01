Neue Museumschefin in Vaduz plant „Dialog mit der Sammlung“

Seit 1. Juli ist die Südtirolerin Letizia Ragaglia (52) Direktorin des Kunstmuseum Liechtenstein in Vaduz. Am Donnerstag gab die frühere Leiterin des Bozener Kunstmuseums Museion ihre Antrittspressekonferenz. Gerade die Pandemie mit ihren Einschränkungen habe das Museum als Ort der Begegnung schmerzlich vermissen lassen. Daher sei der Rote Faden des Ausstellungsjahres 2022 „eine lebendige, möglichst physische Auseinandersetzung mit der Museumssammlung“.

„Der stetige Dialog mit der Sammlung aus neuen oder ungewohnten Blickwinkeln, ihre Nachhaltigkeit und Lebendigkeit sind Themen, die einen wichtigen Stellenwert für mich einnehmen“, so Ragaglia in den Unterlagen. Daher habe sie für „C4“, ihre am 20. Mai startende erste Ausstellung im Haus, drei Künstlerinnen und ein Künstlerpaar (nämlich Nazgol Ansarinia, Mercedes Azpilicueta, Diamond Stingily und das Duo Invernomuto) eingeladen, in ihre jeweiligen Einzelpräsentationen auch mindestens ein Werk aus der Sammlung einzubeziehen.